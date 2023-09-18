В Татарстане в конце лета сократилась выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года жители Татарстана взяли 3 923 кредита на покупку автомобиля. Это на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в конце лета автокредитов Татарстан занял 4-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В десятке лидеров по выдаче автокредитов по итогам августа также Краснодарский край, Башкортостан, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области. Топ-30 замыкает Белгородская область, жители которой взяли 875 автокредитов, что на 3,2% меньше, чем в июле.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в августе 2023 года в России выдали 86,4 тысячи автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем их количество уменьшилось на 2%.

Напомним, за июль 2023 года татарстанцы взяли чуть более 4 тысяч автокредитов. Их количество по сравнению с июнем выросло на 17,9%. По количеству кредитов на покупку машины республика входила в топ-5 российских регионов.



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Татьяна Демина