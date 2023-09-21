В Татарстане в конце лета вырос средний размер автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года в Татарстане средний размер автокредита составил 1,44 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 3,6%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру автокредита Татарстан в конце лета занял 14-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Рейтинг возглавила Москва, где показатель составил 1,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с июлем на 1,7%.

В топ-10 по среднему размеру кредита на машину в августе вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский край, Тульская и Новосибирская области, а также Ставропольский и Красноярский край. На 11-м месте Свердловская область, на 12-м — Белгородская область, на 13-м — Саратовская область.

Замыкает топ-30 по итогам августа Удмуртия. Там средний размер автокредита составил 1,36 млн рублей, что на 6,3% больше, чем в июле.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе средний чек автокредита в России установил новый рекорд. По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, по сравнению с июлем он вырос на 2,5%, до 1,49 млн рублей. Показатель увеличивается семь месяцев подряд.

Напомним, по данным НБКИ, в августе 2023 года татарстанцы взяли 3 923 кредита на покупку автомобиля. Это на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце.



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Татьяна Демина