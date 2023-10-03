Эксперты рассказали, подкасты на какие темы чаще всего слушают жители России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Почти половина жителей России выбирает подкасты про здоровье и медицину — 49%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru.

Также у жителей России популярны подкасты про психологию и саморазвитие (47%), деньги и финансы (45%). Часто они слушают об истории (43%), искусстве (42%), играх и кино (41%). Замыкают топ-10 наиболее востребованных тем воспитание детей (40%), путешествия (36%), политика (36%) и наука (34%).

Больше половины респондентов — 66% — хотят почерпнуть из подкастов новую информацию, Слушают их на фоне 52% опрошенных, узнают новости — 47%, расширяют кругозор — 43%. Также подкасты включают для отвлечения и отдыха (по 34%) и в качестве замены музыки (27%).

Обращает внимание на актуальность темы подкаста подавляющее большинство опрошенных (85%). Также для россиян важны юмор (48%), доступность информации (48%), экспертное мнение (47%) и участие медийной персоны (13%). Интересно послушать информацию из разных источников 39% респондентов.



До 30 минут в день посвящают подкастам 31% россиян, от 30 минут до часа — 41%. От часа до трех им уделяют время 19% респондентов.

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Галия Гарифуллина