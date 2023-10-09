Число отдыхающих в санаторно-курортных организациях Татарстана выросло на 13,4%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — августа 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана побывали 103 582 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 13,4%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По количеству гостей санаторно-курортных организаций Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе. Лидирует соседний Башкортостан, где за 8 месяцев 2023 года отдохнули 162 607 человек.

За январь в санаторно-курортных организациях Татарстана побывали 10 257 граждан, за февраль — 11 114, за март — 13 308. В апреле отдохнули 11 802 человека, в мае — 9 265, в июне — 13 755.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В июле в санаторно-курортных организациях республики насчитали 17 422 отдыхающих. За август в них побывали 16 659 человек.

Напомним, увеличение числа отдыхающих в санаторно-курортных организациях Татарстана наблюдалось и по итогам января — июля 2023 года. За этот период их насчитали 86 923 человека — на 11,7% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.



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Татьяна Демина