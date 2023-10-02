За год спрос на менеджеров по продажам в Поволжье увеличился на 56%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года сотрудники сферы продаж в регионах Приволжского федерального округа стали на 56% востребованнее, чем в конце прошлого лета. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter.

Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в Самарской области (+67%), наименьший — в Чувашии (+45%). Чаще всего работники сферы продаж в Поволжье требуются в финансовый сектор (19% от общего числа вакансий), IT (15%), а также в такие отрасли, как розничная торговля, услуги для бизнеса и непищевые товары народного потребления (по 7%).

Большинству компаний — 72% — требуются работники на полный день. Предлагают сменный график 7% предприятий и организаций, гибкий — 3%. Еще 18% работодателей ищут удаленных сотрудников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в сентябре менеджерам по продажам предлагали самые высокие зарплаты в Казани — 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателей ожидали опыт работы и минимум среднее профессиональное образование.



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Галия Гарифуллина