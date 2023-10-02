Бывший глава исполкома Тетюшей предстанет перед судом за гибель мальчика в заброшенном колодце

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего экс-руководителя исполкома Тетюшей обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба ГУ СУ СКР по республике.

Обвиняемый с 2015 года был осведомлен о том, что в городе на пустыре в 20 метрах от жилых домов находятся заброшенные резервуары бывших очистных сооружений с незакрытыми люками. Несмотря на это, он не принял мер по постановке бесхозного имущества на учет, а также не организовал работы по содержанию колодцев и не оградил их от посещения.

По этой причине 22 февраля этого года 10-летний мальчик, возвращавшийся домой из школы через заснеженный пустырь, упал в занесенный колодец и погиб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июле в Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели двухлетней девочки. Ребенок также упал в колодец в Нурлате.

Девочка гостила у бабушки и в какой-то момент осталась одна. Родственники долго не могли найти ребенка. В итоге они вызвали полицейских. Позже выяснилось, что девочка упала в канализационный колодец, расположенный вблизи приусадебного участка по улице Бакирова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин