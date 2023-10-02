Число инклюзивных классов в школах Казани выросло более чем в 9 раз
В школах Казани количество инклюзивных классов за 5 лет выросло более чем в 9 раз. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.
— Сегодня в школах Казани обучается 1 162 ребенка с инвалидностью. К примеру, в 2018 году обучались 255 детей с ОВЗ, а в 2016-м — всего 34. Такая разница объясняется созданием условий для обучения таких детей, — рассказала она.
Гузель Сагитова напомнила, что в 2017 году в казанских школах появились ресурсные классы для учащихся с расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день их насчитывается десять — в них обучаются 173 ребенка.
Напомним, в этом учебном году в восьми школах Казани открыли 12 обновленных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детсадах №155 и №231 провели капремонт и создали условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ.
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