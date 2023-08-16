В новом учебном году в казанских школах откроют 12 обновленных классов для детей с ОВЗ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В новом учебном году в восьми школах Казани откроют 12 обновленных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их появление анонсировал мэр города Ильсур Метшин.

Сейчас в столице Татарстана действуют 45 учреждений базового образования, где обучаются 850 детей с ОВЗ. Второй год в летних загородных лагерях Казани для них проходят инклюзивные смены.

В дошкольных учреждениях №155 и №231 завершается капитальный ремонт, где также будут созданы условия для воспитания и обучения детей с особенностями здоровья.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За две недели до начала учебного года готовность объектов образования Казани составляет 95%. На сегодняшний день завершаются ремонтные работы в 17 школах и 7 детских садах. В этом году в городе откроют два детских сада на 440 мест и четыре здания школ.



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Айрат Назипов