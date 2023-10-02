Курс евро на Мосбирже поднялся выше 104 рублей впервые с 14 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Курс евро на Московской бирже превысил 104 рубля впервые с 14 сентября, юань поднялся выше 13,4 рубля впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.



По данным на 07.15 мск, евро рос на 0,65%, до 104,0225 рубля, по состоянию на 07.00 юань рос на 0,4%, до 13,547 рубля.



Курс доллара по данным на 07.30 увеличивается на 0,51% и растет до 98,47 рубля.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что курс рубля по отношению к доллару и евро может стабилизироваться к началу декабря. По его мнению, текущий курс рубля является спекулятивным и объясняется паузой в интервенциях Центрального банка.

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Илина Хакимова