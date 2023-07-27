В России пассажиров РЖД хотят верифицировать по биометрическим данным

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минтранс, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник издания уточнил, что «использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены». В Минцифры пояснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.

Напомним, в июле крупные продуктовые российские ретейлеры выступили с предложением автоматизировать процесс продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных. Соответствующий запрос уже направлен в Минцифры страны.

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Елизавета Пуншева