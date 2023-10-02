В Казани сегодня небольшой дождь и до +19 градусов

В Казани в понедельник, 2 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +17..+19 градусов.

В Татарстане также облачно и небольшой дождь, температура днем составит +17..+20 градусов.

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Маргарита Головатенко