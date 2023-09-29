Пишем «Локомотив-Кубань» — читаем сборная России

Как Краснодар и РЖД поднимают российский баскетбол

Фото: предоставлено realnoevremya.ru БК «УНИКС»

30 сентября стартует чемпионат России по баскетболу, казанский УНИКС примет на домашней площадке краснодарский «Локомотив-Кубань». Сегодняшний материал спортивной редакции «Реального времени» посвящен первому сопернику нашей команды в сезоне — надежде отечественного баскетбола.

Знаменитый хирург, заслуженный педагог, пятиборец и фехтовальщик в одном лице

В отечественном спорте есть ряд команд, чью историю нужно фиксировать с помощью пунктирных линий. Появляясь и исчезая, эти команды зачастую оставляли след только в пределах своих спортивных дисциплин и республик и краев. Но малая часть из них вносила и продолжает вносить весомый вклад в спорт целой России. Если говорить о Краснодаре с момента появления там баскетбола, то в послевоенные годы в баскетбол играл Павел Ракитянский, участник первой Олимпиады для сборной СССР в составе сборной по современному пятиборью, затем участник чемпионата мира 1958 года по фехтованию. В то же время в Краснодаре базировались баскетбольные «Спартак» (тренер Владимир Миронов), «Динамо» (тренер Альберт Тлиап), команды пед- и мединститутов. Центровой команды мединститута Михаил Жадкевич в будущем стал величайшим хирургом, чьим именем названа больница в Москве. Игрок пединститута Семен Шишман стал учителем, был удостоен звания заслуженного педагога. Альберт Денисенко совмещал баскетбол с футболом, который и выбрал, став вратарем последовательно в московском «Торпедо» и минском «Динамо».

Но больше всего краснодарский баскетбол помог развивать мужской гандбол. Это и первые тренеры гандбольного «Буревестника» Игорь Зеленов и Виталий Сорокин, сам игравший в баскетбол. В гандбол ушли Геннадий Морозов, спартаковцы Леонид Краснокутский, в будущем гандбольный тренер, и Владимир Михайленко, и практически весь состав ГК «Буревестник» — играющий тренер Геннадий Барышев, Валентин Шиян, Александр Долгий. Кстати, Долгий на пути из баскетбола в гандбол едва не бросил спорт, поступая в КАИ, но заболел, не сдал экзамены, вернулся на родину, поступил в спортинститут и перешел в гандбол. Валентин Шиян вообще добрался до состава баскетбольной сборной РСФСР, которая поехала в 1959 году в многодневное турне по Китаю. Его партнерами по сборной РСФСР были игроки сборной СССР Вячеслав Новиков и Лев Решетников, а также легенды свердловского баскетбола Александр Кандель, Рудольф Эделев. Вскоре к гандбольному клубу в Краснодаре присоединились еще несколько экс-баскетболистов, приехавшие из Майкопа Владимир Максимов и Вячеслав Наконечный и из Геленджика — Александр Панов.

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«Труд» — «Строитель» — «Труд» — «Строитель»

В это время баскетбол в Краснодаре развивался в ДСК (Домостроительный комбинат), Валерий Левитов. Первое упоминание команды мастеров из Краснодара в справочниках — сезон 1971 года в первой лиге чемпионата СССР, когда команда называлась «Труд» (баскетболисты Виталий Голубев, Геннадий Константинов, Александр Сальников), созданная на базе монтажного техникума тренером Александром Банниковым. С 1973-го года переименована в «Строитель» (Александр Андрейченко, Владимир Астафуров, Владимир Колесников, Виктор Никулин, Геннадий Редько, Николай Синявский), с 1976-го снова «Труд», в 1977-м опять «Строитель».

Для советского спорта подобное было из разряда обыденного, дело в том, что «Труд» — это название спортивного общества, а «Строитель» — это команда, представляющая строительную отрасль. В советском баскетболе такими командами были киевский, куйбышевский, красноярский, сургутский и харьковский «Строители», вильнюсская «Статиба», свердловский «Уралмаш», представлявший домостроение ДСК из Иркутска плюс сельское машиностроение («Ростсельмаш», «Сибсельмаш»), но это к слову, поскольку они в баскетбол не играли. Любопытно, что были команды, которые с годами переходили в «Труд». Так «Спартак» из Ростова-на-Дону, отыграв последний сезон в 1968 году, с 1969 года перебазировался в Таганрог, начав выступать под названием «Красный котельщик», и именно за него играл Василий Сивер, нынешний директор молодежных команд Краснодара. Созданный в Тольятти «Азот» в 1977 году переехал в Куйбышев, где стал «Строителем». Кроме того в отраслевых соревнованиях спортобщества «Труд» были команды, представлявшие судостроение («Судостроитель»), станкостроение («Станкостроитель»), металлургию (многочисленные «Металлурги»), нефтехимию (ватерпольный «Синтез» тоже принимал участие в соревнованиях этого общества). Это, кстати, важно для понимания того, что баскетбол принято считать студенческим спортом.

За Краснодар играли уроженцы города и края: Анатолий Евтушенко (Туапсе), Сергей Завалихин (Геленджик), Максим Кондратенко (Адлер), Анатолий Косенко (Усть-Лабинск), Юрий Луговенко (Тихорецкий район), Лев Приз (Курганинский район), и только самый великий из местных воспитанников — сочинец Владимир Ткаченко — не появился в ведущей команде края.

Уйдя из краснодарского «Строителя», Банников создал на базе сахарного техникума команду «Спартак», где его подопечным стал будущий тренер Александр Коваленко. Далее в Краснодаре появился «Импульс» (Валерий Гарбуз, Валентин Кубраков, Анатолий Ясинский), который переживает распад СССР, умирая как команда только в 1995 году. Это уже с другим набором игроков: Максим Кондратенко, Алексей Семенко, совсем юный Алексей Саврасенко, который вскоре переехал в Грецию, как и ставрополец Алексей Ледков, где они стали Аманатидисом и Цакалидисом. Плюс Сергей Линников (Вячеслав Дубко, Сергей Кобзарь, Евгений Сафонов).

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В Майкоп! В Майкоп!

С развалом СССР образовалось не только 14 стран ближнего зарубежья, но и ряд республик внутри РСФСР, как тогда еще называлась Россия. К примеру, в июле 1991-го была образована Республика Хакасия, ранее входившая в Красноярский край, а ранее, в марте — Республика Адыгея, входившая в Краснодарский край. Не вдаваясь в политику прошлых лет, скажем, что в плане спорта были разорваны те нити, которые ранее помогали развиваться. К примеру, команда по хоккею с мячом «Саяны» из Абакана смогла выйти в высшую лигу чемпионата СССР, благодаря целому ряду игроков мощного красноярского «Енисея». Правда, в отношении Краснодарского края больше наблюдался крен в другую сторону, когда уроженцы Адыгеи уезжали в краевой центр: те же Владимир Максимов и Вячеслав Наконечный. Для болельщиков «Рубина» назовем и футболиста Адама Натхо, который успел поиграть еще в высшей лиге чемпионата СССР, беспрепятственно перейдя в краснодарскую «Кубань». Натхо — дядя бывшего рубиновца Бибарса Натхо, чья семейная ветвь перебралась в Израиль.

Вот и Майкоп, как это зачастую бывало в первые годы России, выбрался из тени бывшей краевой столицы и на развалинах «Импульса» создал костяк своей команды «Динамо». Это и тренер Александр Коваленко, и полевые игроки Валерий Гарбуз, Эдуард Жигулин, изначально перебравшийся на Кубань из Южно-Сахалинска Игорь Плетнев, Алексей Семенко. В Ставрополье в первых рядах не «Алеко» или «Пограничник» из столицы края, а Минводы, в Иркутске верховодит Черемхово, в Пензе — бывший ранее закрытым городом Заречный.

Кстати, затем бывшие динамовцы Александр Малуев и Игорь Сухинин перебрались в Краснодар, где встретили земляка Михаила Карапетяна (все трое уроженцы Туапсе), вернулся на родину Алексей Семенко, вслед за ними в Краснодар переехал майкопчанин Андрей Фабричнов, родившийся в немецком Потсдаме.

Это произойдет уже в начале 21-го века, когда в Краснодар вернется баскетбол, последовательно меняя названия команды: «Кубань», затем «Кубань-Локомотив», наконец, с 2009 года «Локомотив-Кубань». Суть в том, что поначалу это была краснодарская команда, затем спонсором стали железные дороги, а сейчас хозяин команды Министерство путей сообщения, которое развивало свой всероссийский спортивный проект. К футбольному «Локомотиву» в 1997-м присоединился волейбольный в Новосибирске (бывший «Север-Славяне»), в 2000-м добавился хоккейный в Ярославле (бывшее «Торпедо»), наконец, в 2018-м регбийный клуб в Пензе, на месте скончавшейся в том же году «Империи».

В баскетболе Министерство железных дорог поначалу поддерживало минераловодский «Локомотив», существовавший до 2003 года, затем его перевели в Ростов-на-Дону (2003—2009 годы) и с 2009 года в Краснодар. Но в случаях с Новосибирском или Ярославлем это было просто переименование команд, в Пензе создали новую на месте исчезнувшей, а в Краснодаре произошла практически полноценная смена состава.

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С Дона на Кубань

За сезон до этого преобразования «Кубань-Локомотива» в «Локомотив-Кубань», краснодарская команда имела в составе двух темнокожих игроков Кледа-Тиффани Дзаба-Биканду и Леопольда Лагутина, но это были доморощенные, тот же Лагутин, сын малийца, родился в Черкесске, а в баскетбол заиграл в Санкт-Петербурге. Затем, перестроившись на стритбол, опытнейший Ярослав Стрелкин, начинавший еще в Алма-Ате, Анатолий Минин, Андрей Фабричнов, Роман Шама.

Понятно, что все они, выступавшие на уровне третьего по силе дивизиона баскетбола России, не были востребованы в новой команде. Она строилась практически заново, поскольку из Ростова-на-Дону в Краснодар переехали совсем немногие: Алексей Вздыхалкин, Максим Кривошеев, Никита Моргунов, Алексей Суровцев, Максим Шелекето плюс Максим Григорьев, Андрей Зубков. Покинувший в это межсезонье УНИКС Максим Ткаченко, а также местные воспитанники Артем Василенко, Виктор Ишков, Константин Пузик с Ко побеждали в молодежном первенстве. Но краснодарская команда рисковала превратиться в такую же, как и большинство участниц чемпионата России, команду без своих воспитанников, за которых в одиночестве «отдувался» 34-летний Алексис Аманатидис он же Алексей Саврасенко, который завершал свою долгую карьеру в родном Краснодаре.

Мы в очередной раз напомним о том, что практически все команды федерального железнодорожного проекта спортивных «локомотивов» заточены на воспитание собственных кадров. Пусть краснодарские «былинники речистые» подробно рассказывают, как клубу удалось воспитать у себя уроженцев Краснодара Захара Ведищева, Владислава Емченко, Александра Щербенева, сочинца Валерия Калинова, начинавшего в Удмуртии Антона Квитковских (земляка экс-краснодарца Шнейдера), экс-украинца Андрея Мартюка (запоздалая компенсация за Сальникова и Ткаченко). Сейчас они все в сборной России. Еще пятеро и тренер Роман Семернинов входят в молодежку (до 20 лет), один в сборной до 18 лет, трое в национальной команде до 16 лет. Не случайно уроженец Казани Владимир Родионов, который успешно работает в российском баскетболе уже порядка тридцати лет, высказал мнение о краснодарском баскетбольном клубе: «Локо» правда поднимается. Через 3-4 года их система должна заработать на полную. И тогда клуб Андрея Ведищева будет доминировать. Будут первыми на долгие годы».

