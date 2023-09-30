Казанские ученые разработали «умные» часы-тонометр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанские специалисты разработали «умные» часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ человека и при необходимости направляющие информацию врачу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Команда разработчиков из Казани придумала тонометр в формате «умных» часов с анализом данных искусственным интеллектом. Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели «Поликлиника на дому». Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», — сообщили в НТИ.

Как рассказали разработчики, гаджет настраивается персонально на задачи человека через связанное с устройством мобильное приложение и в течение дня проводит замеры — ЭКГ, пульс, артериальное давление, а также считывание активности пользователя. Далее полученные данные анализируются ИИ и при необходимости направляются push-уведомления, а также информация по мониторингу отправляется врачу для коррекции терапии.

— Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя, — уточнил лидер проекта Линар Гарифуллин.

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Максим Кокунин