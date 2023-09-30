В Татарстане спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Тукаевском районе Татарстана спасатели нашли женщину, которая ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о том, что в Боровецком лесу возле деревни Белоус заблудалась женщина поступило на единый номер вызова экстренных служб сегодня утром. На место оперативно выехали спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Через два часа 49-летняя женщина нашлась, в медицинской помощи она не нуждалась.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле сообщалось, что сразу два случая нападения медведей на людей были зафиксированы в Башкортостане. В первом случае пострадал грибник, а во втором — пастух.

На грибника хищник напал в Ишимбайском районе. Нанеся раны на спине и голове, медведь скрылся. Другой атаковал пастуха в Белорецком районе республики. Мужчина был верхом на лошади. Ему удалось скрыться от хищника.

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Максим Кокунин