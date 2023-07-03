В лесах Башкортостана медведи напали на грибника и пастуха

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Узнай животных/YouTube.com

Сразу два случая нападения на людей зафиксированы в Башкортостане. В первом случае пострадал грибник, а во втором — пастух, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

На грибника хищник напал в Ишимбайском районе. Нанеся раны на спине и голове, медведь скрылся. Пострадавшему удалось самостоятельно вернуться домой на хутор, вызвать скорую помощь и доехать до ближайшей деревни. Ему оказали медицинскую помощь. Сейчас на этой территории проводится охота в целях регулирования численности медведя, который напал на грибника.

Другой медведь атаковал пастуха в Белорецком районе республики. Мужчина был верхом на лошади. Ему удалось скрыться от хищника. Охотники уже нашли медведя. Им оказался самец в возрасте около 4-5 лет весом около 120 кг.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В апреле раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с участием медведя. Косолапого он встретил в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района республики.

А уже в мае в Татарстане начали фиксировать случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах. В Госкомитете республики по биоресурсам напомнили, что при встрече с хищником нужно постараться не паниковать, не смотреть ему в глаза и медленно удалиться. Бежать и поворачиваться спиной к нему нельзя, как и приближаться к медвежатам.

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Айрат Назипов