Максимальное пособие по беременности и родам может вырасти до 565 тыс. рублей

Максимальное пособие по беременности и родам в России может увеличиться в 2024 году с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.



— Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 год, — сказано в сообщении.

В 2024 году на выплату больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком в общей сложности заложено почти 1,2 трлн рублей.

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Один из основных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. Так, на выплату единого пособия на 2024—2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить им более 10 млн граждан. Еще около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, а более 482 млрд рублей — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.



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Маргарита Головатенко