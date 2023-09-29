Размер скидки по программе льготного автокредитования для электромобилей предложили повысить до 35%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минпромторг России предлагает увеличить скидку на электромобили с 25 до 35% при покупке по программе льготного автокредитования с 1 октября, следует из проекта постановления.



— Предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года, — пояснили в Минпромторге.

Документ предполагает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Размер лимита в Минпромторге не уточнили. Сейчас в программу льготных автокредитов входят автомобили отечественных брендов «Москвич» и Evolute.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. Их освободят от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно. В последующем владельцам электрокаров в Татарстане предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок. Она будет действовать с 1 января 2029 года по 31 декабря 2030 года.

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Маргарита Головатенко