Экс-глава челнинского Союза художников раскритиковал проект набережной Табеева

В Набережных Челнах строят продолжение набережной Табеева. Сейчас на месте сделаны пешеходные дорожки, установлены скамьи, урны, опоры освещения, укладываются тротуары, выполнен каркас под амфитеатр. Заслуженный деятель искусств Татарстана, бывший глава местного Союза художников Факиль Гайфутдинов раскритиковал благоустройство набережной за отсутствие арт-объектов.



— У вас не возникает мысли, что кроме благоустройства брусчатки, каких-то скамеек, зеленых газонов ничего больше не делается? Арт-объекты создавались в городе более 40 лет назад. Это скульптуры Ханова. У нас в городе новых художественных арт-объектов нет. Сегодня Челны — полумиллионный город. А туристам показывать нечего, — приводит его слова Chelny-biz.ru.

Гайфутдинов указал и на однотипность домов, возводимых в Челнах и других городах: Воронеже, Красноярске и Краснодаре.

Заслуженный деятель искусств рассказал, что хотел бы обсудить этот вопрос с исполкомом, но он не может туда попасть:

— У меня есть очень хорошие идеи, зарисовки. Несколько лет назад мне начальник управления культуры говорил: «Давайте, зайдем к руководителю исполкома Фариду Салахову. Переговорим, чтобы постепенно реализовывать художественные арт-объекты». В итоге все осталось на словах. Я пробовал встретиться с руководителями города. Однако у меня, человека, который нарисовал флаг и герб автограда, нет доступа к ним. Записывался — в ответ разные отмазки. Не могу к ним попасть.

Итоговый эскизный проект южной части набережной Фикрята Табеева в Набережных Челнах был опубликован в апреле. На набережной появятся амфитеатр, велопрокат, площадки для детей и различные зоны отдыха. Кроме того, на территории появится охраняемая парковка на 60 мест со шлагбаумами и КПП. Зимой на набережной будет работать точка аренды лыж и санок. Также здесь появится снежный городок. Территория проектирования является продолжением существующей прибрежной рекреационной зоны, формируемой набережной Табеева и парком Прибрежный.

Как рассказывала «Реальному времени» в январе этого года директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, набережная имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах станет одним из самых крупных проектов по всему Татарстану. В 2023 году на нее направят 154,2 миллиона рублей.



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Маргарита Головатенко