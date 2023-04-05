Институт развития городов Татарстана опубликовал проект благоустройства набережной Табеева в Челнах

Фото: эскиз проекта (скриншот)

Опубликован итоговый эскизный проект южной части набережной Фикрята Табеева в Набережных Челнах. Его разработало архитектурное бюро из Казани Heads Group.

Судя по документации, на набережной появятся амфитеатр, велопрокат, площадки для детей и различные зоны отдыха. Кроме того, на территории появится охраняемая парковка на 60 мест со шлагбаумами и КПП.

Зимой на набережной будет работать точка аренды лыж и санок. Также здесь появится снежный городок.

Фото: эскиз проекта (скриншот)

Уточняется, что территория проектирования является продолжением существующей прибрежной рекреационной зоны, формируемой набережной Табеева и парком Прибрежный.

Напомним, как рассказывала «Реальному времени» в январе этого года директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, набережная имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах станет одним из самых крупных проектов по всему Татарстану. В 2023 году на нее направят 154,2 миллиона рублей.



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Айрат Назипов