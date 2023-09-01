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Объем платных услуг в Татарстане увеличился на 7,2%

16:18, 01.09.2023
Объем платных услуг в Татарстане увеличился на 7,2%
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июль 2023 года объем платных услуг, оказываемых населению в Татарстане, составил 228,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7,2%, следует из данных официальной статистики.

По объему платных услуг населению Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте — Башкирия (182,6 млрд рублей), на третьем — Нижегородская область (152,3 млрд рублей).

В целом в Приволжском федеральном округе объем платных услуг населению за семь месяцев составил 1,267 трлн рублей. По сравнению с январем — июлем прошлого года он увеличился на 3,9%, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, по итогам января — мая 2023 года объем платных услуг населению в Татарстане оценивался в 167,7 млрд рублей. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составлял 5,8%.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиЭкономика Татарстан

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