В Татарстане сократился миграционный прирост

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января — июля 2023 года зафиксировали миграционный прирост — 4 392 человека. Это на 12,9%, или на 653 переехавших, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

За семь месяцев этого года в Татарстане прибыли 47 248 человек, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Покинули республику за январь — июль 2023-го 42 856 человек — на 6,2% меньше, чем за соответствующие месяцы прошлого года.

Миграционный прирост зарегистрировали в восьми из 14 регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана за январь — июль 2023 года он наблюдался в Марий Эл, Мордовии, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за семь месяцев 2023 года зафиксировали миграционный прирост — 2 747 граждан. В аналогичном периоде прошлого года наблюдалась убыль на 29 281 человека.

Напомним, по итогам января — мая 2023 года миграционный прирост в Татарстане оценивался в 3 280 человек. Это на 37,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина