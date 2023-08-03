В Татарстане миграционный прирост увеличился более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — мая 2023 года миграционный прирост составил 3 280 человек. Это на 37,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Миграционный прирост по итогам первых пяти месяцев года зафиксировали почти в половине регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, это Самарская область (+2 087 человек), Мордовия (+393), Пензенская область (+390), Марий Эл (+316) и Нижегородская область (+132).

Для сравнения: в январе — мае 2022 года миграционный прирост в ПФО зарегистрировали лишь в Татарстане. Тогда он составил 2 381 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе по итогам января — мая 2023 года зарегистрировали миграционную убыль — 410 человек. Заметнее всего среди его регионов она оказалась в Саратовской области (-1 672).

Напомним, почти в половине регионов Приволжского федерального округа по итогам января — апреля 2023 года зафиксировали миграционный прирост. Картина резко отличалась от аналогичного периода прошлого года, когда в 13 из 14 регионов ПФО зарегистрировали убыль. Исключением тогда был лишь Татарстан. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина