Индекс промышленного производства за восемь месяцев вырос в Татарстане на 3,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе — августе 2023 года индекс промышленного производства вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Рост индекса производства по итогам восьми месяцев этого года продемонстрировали обрабатывающие производства — на 6%. Также его зафиксировали в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 2,9%, в энергетическом и сырьевом секторе — на 2,1% и 0,8% соответственно.



Выросли по сравнению с январем — августом 2023 года в республике и объемы генерации электроэнергии — на 6,0%. Сократилась за этот период выработка пара и горячей воды — на 1%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,1%. По отношению к июлю этого года они увеличились на 2,3%.



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Татьяна Демина