Дело татарстанского подполковника Магасумова истребовано в ГВСУ СКР

Дело Героя России, подполковника из Татарстана Ирека Магасумова истребовано для проверки в Главное военное следственное управление Следкома РФ, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.



По данным Mash, Героя России задержали в Луганске по подозрению в случайном убийстве 18-летней девушки. Следствие полагает, что он может быть виновным. Однако, явку с повинной написал другой офицер.

— В деле —масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству. Разбираюсь в этой истории с начала недели, в связи с обращением ко мне его защиты. Герой России, кавалер трех орденов Мужества — с августа находится в СИЗО, — указал Хинштейн.

По его словам, другой офицер признал, что именно он случайно выстрелил из своего пистолета в девушку. Орудие преступления нашли у него при обыске на другой день. Некоторые сослуживцы утверждали, что он признавался им в содеянном и даже сбрил бороду, чтобы его не опознали.

— Буду держать ход расследования на особом контроле. Ранее уже обратился к главному военному прокурору и руководителю ГВСУ. Считаю, что в сегодняшних условиях держать за решеткой зам. комбрига, которого ждут на фронте — верх безрассудства. Сам Магасумов — просит вернуть его в зону СВО. К слову, ВСУ — ранее назначили за его голову награду в $75 тысяч, — заключил Хинштейн.

В начале августа подполковнику Иреку Магасумову вручили награду в Кремле. Он получил звезду Героя России из рук президента страны Владимира Путина. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравлял уроженца республики с присвоением звания.

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Маргарита Головатенко