С начала года в Татарстане выявили 35 преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года в Татарстане выявляли 35 преступлений в отношении организаторов и представителей 6 финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

В настоящее время расследуется 12 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Потерпевшими по ним проходят не менее 13,8 тысячи человек.

В этом году следователи направили в суд три уголовных дела. На сегодняшний день проводятся оперативно-разыскные мероприятия в отношении некоторых организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В судах Татарстана на рассмотрении находятся уголовные дела в отношении руководителей и организаторов пяти финансовых пирамид. Например, в Набережночелнинском городском суде рассматривается два дела о мошенничестве: в отношении представителей «Руссинвестгрупп», которые обманули 6,3 тысячи человек, и в отношении организаторов финансовой пирамиды «СК «Наследие», с более чем 2,1 тысячи потерпевших.

Напомним, по данным ЦБ, за шесть месяцев 2023 года в России выявили более 1,1 тысячи финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 19%. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.

В прошлом году Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг «без справок и поручительств», не имея на это соответствующего разрешения.



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Максим Кокунин