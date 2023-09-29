Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций. В него были включены глава МЧС Александр Куренков, Центральная избирательная комиссия и другие. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

Так, в перечень были добавлены депутат Госдумы, руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александра Сидякина, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, заместитель главы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко, и.о. зампредседателя правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков и секретарь ЦИК Наталья Бударина.

На этой неделе Министерство иностранных дел России также сообщило о расширении ответных санкций против Великобритании. В «стоп-лист» попали 23 человека из военной и научной сфер, а также журналисты.



Теперь въезд в Россию закрыт для курирующего подготовку бойцов ВСУ начальника Штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина, председателя Объединенного разведывательного комитета при британском правительстве Мадлен Алессандри и председателя совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в феврале 2022 года после начала специальной военной операции экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утвердил список антироссийских санкций. В него попали крупные российские банки и корпорации, а также ряд граждан.

В ответ на эти действия Россия ввела персональные санкции против 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, и представителей оборонной сферы. В первоначальный «стоп-лист» попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

Также МИД России внес в санкционный список 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом страны.



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Максим Кокунин