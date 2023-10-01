В Казани проведут турнир по хоккею среди любительских студенческих команд
В Казани в 2023 году планируют организовать и провести турнир по хоккею среди любительских студенческих команд Кубок Приволжского федерального округа. На эти цели готовы выделить 8,9 млн рублей из бюджета Татарстана.
В сумму контракт входит организация и проведение церемоний открытия и закрытия фестиваля. Для них понадобятся услуги ведущих, надувная стилизованная арка выезда команд на площадку, аниматоры в костюмах снежного барса в свитере на коньках и так далее.
Подрядчик должен обеспечить проживание участков турнира, их трехразовое питание на протяжении четырех дней по системе «шведский стол» или «комплекс на выбор» и чайные столы в их в раздевалках. Закупить также необходимо 3 тысячи бутылок негазированной воды,
Питанием по системе «фуршет» должны обеспечить почетных гостей турнира. Меню составят с учетом потребности в калориях — не менее 1 550 Ккал не менее 1 200 грамм на человека.
От подрядчика также требуется предоставить туристический автобус для перевозки участников турнира по Казани. В его обязанности входит и обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях.
Заказчик услуг по организации и проведению хоккейного турнира — Министерство спорта Татарстана. Дата проведения мероприятия пока не определена. Оно состоится не позднее 3 декабря 2023 года.
Казань принимала турнир по хоккею Кубок Приволжского федерального округа и в прошлом году. Участие в нем приняли рекордные 14 студенческих любительских команд.
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