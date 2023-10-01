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В Казани проведут турнир по хоккею среди любительских студенческих команд

22:34, 01.10.2023
В Казани проведут турнир по хоккею среди любительских студенческих команд
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в 2023 году планируют организовать и провести турнир по хоккею среди любительских студенческих команд Кубок Приволжского федерального округа. На эти цели готовы выделить 8,9 млн рублей из бюджета Татарстана.

В сумму контракт входит организация и проведение церемоний открытия и закрытия фестиваля. Для них понадобятся услуги ведущих, надувная стилизованная арка выезда команд на площадку, аниматоры в костюмах снежного барса в свитере на коньках и так далее.

Подрядчик должен обеспечить проживание участков турнира, их трехразовое питание на протяжении четырех дней по системе «шведский стол» или «комплекс на выбор» и чайные столы в их в раздевалках. Закупить также необходимо 3 тысячи бутылок негазированной воды,

Питанием по системе «фуршет» должны обеспечить почетных гостей турнира. Меню составят с учетом потребности в калориях — не менее 1 550 Ккал не менее 1 200 грамм на человека.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

От подрядчика также требуется предоставить туристический автобус для перевозки участников турнира по Казани. В его обязанности входит и обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях.

Заказчик услуг по организации и проведению хоккейного турнира — Министерство спорта Татарстана. Дата проведения мероприятия пока не определена. Оно состоится не позднее 3 декабря 2023 года.

Казань принимала турнир по хоккею Кубок Приволжского федерального округа и в прошлом году. Участие в нем приняли рекордные 14 студенческих любительских команд.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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