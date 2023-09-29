Банк России продлил ограничения на переводы валюты за рубеж еще на полгода

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России продлил ограничения на переводы валюты за рубеж еще на полгода — до 31 марта 2024 года, следует из сообщения регулятора. Они начнут действовать с 1 октября этого года.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн. Лимит на перечисления через системы денежных переводов сохранили на прежнем уровне — не более $10 тыс. в месяц.

У работающих в России физлиц-нерезидентов (представителей как дружественных, так и недружественных стран) по-прежнему остается право переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сохраняется запрет на перевод средств за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а еще для юрлиц из таких государств.

Уточняется, что ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.



Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

В начале сентября Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2024 года. Также на шесть месяцев для банков был продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.



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Илина Хакимова