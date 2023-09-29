Оборот заведений общепита Татарстана вырос на 19,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — августа 2023 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана составил почти 42,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 19,5%, следует из данных официальной статистики.

По темпу роста оборота заведений общепита Татарстан по итогам восьми месяцев занял 3-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Республику опередили Нижегородская (+22,8%) и Самарская области (+21,8%).

В целом оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана оказался самым высоким в Приволжском федеральном округе. В топ-3 также вошли Самарская область (почти 30,2 млрд рублей) и Нижегородская область (26,8 млрд рублей).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана по отношению к аналогичному месяцу прошлого года увеличился на 15%. По сравнению с июлем этого года он вырос на 5,6%.

В целом в Приволжском федеральном округе оборот заведений общепита за январь — август 2023 года достиг почти 230,2 млрд рублей. Сумма оказалась на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов Росстата.

Напомним, за январь — июль 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 37,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,2%.



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Татьяна Демина