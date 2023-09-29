«Казаньоргсинтез» повышает экологические знания школьников

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Учеников младших классов научили принципам сортировки мусора и переработки отходов.

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» посетили cреднюю общеобразовательную школу №130 имени Ашихмина, чтобы рассказать ученикам младших классов о сортировке отходов и переработке пластика. Интерактивный экоурок прошел в формате диалога, в котором школьники принимали активное участие и делились своими познаниями о правилах экологичного образа жизни.

Программа экоуроков СИБУР в Татарстане стартовала в этом году. Первое занятие для детей провели эксперты Центра экономии ресурсов в коллаборации с известным блогером Миланой Стар. Ее личный интерес к событию позволил привлечь большее внимание к мероприятию и экоповестке в целом.

— Мы понимаем, что чистое будущее нашей страны зависит от того, насколько мы вложимся в отношение к экологии сегодня. Поэтому мы, как ответственная компания, стараемся формировать экологические привычки с самого юного возраста. Забота об экологии и экологическое воспитание — наша ответственность перед будущим поколением, — отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.

Школьники оценили интерактивные практики, укрепили свои знания в экологии, а также узнали, сколько применений можно найти пластиковым изделиям. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез». Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

С помощью интерактивных карточек второклассникам рассказали, сколько времени уходит на разложение отходов в природе, а также предложили самостоятельно разделить мусор по видам — бумага, металл, стекло и пластик.

— Урок был живой. Самое главное, что присутствовала обратная связь между учениками и ведущим. То, как дети включились в процесс, убедило меня, что им очень понравилось, — поделилась учитель начальных классов Алия Арсланова.

Школьники оценили интерактивные практики, укрепили свои знания в экологии, а также узнали, сколько применений можно найти пластиковым изделиям.

— Мне очень понравился урок. Запомнилось, как мы доставали всякие рандомные игрушки из мешка. Оказалось, что эти вещи сделаны из переработанного пластика. Я даже подумать не мог, что такое возможно! А еще я узнал, как нужно правильно обращаться с мусором и заботиться об окружающей среде, — поделился ученик второго класса Алишер Каримжанов.

В завершении экоурока ребятам подарили стикеры с экологическими правилами.

«Забота об экологии, экологическое воспитание — наша ответственность перед будущим поколением», — резюмировала эколог «Казаньоргсинтеза».