Новую модель Lada могут начать производить уже в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новую модель Lada АвтоВАЗ может начать производить уже в этом году на заводе в Санкт-Петербурге, сообщил президент компании Максим Соколов.



— Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но, повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия, — подчеркнул он.

Соколов добавил, что достигнутые на сегодняшний момент договоренности «придется материализовать в другой юридической форме», и на это может уйти время:



— Мы знаем, как юристы досконально — особенно, когда АвтоВАЗ де-юре попал в SND-лист — начнут «копаться в запятых». Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет. Юристов подгонять бессмысленно, они делают свою работу, а до конца года остается буквально три месяца. Только на логистику необходимо примерно 40 дней, плюс организация производства. Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023—2024 годов, — объяснил президент компании.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Соколов также не стал раскрывать ни название новинки, ни сегмент, в котором ее планируется представить, сообщает «РИА Новости».



Обратим внимание, что новая Lada станет второй моделью на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург». Первая — Lada X-Cross 5 — выпускается с июня этого года. Уточняется, что производство на этой площадке проходит в партнерстве с восточными партнерами, однако какими именно — компания не сообщает.

В августе АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Компания перезапустила производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока.



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Илина Хакимова