В Татарстане неплательщик по алиментам погасил долг в 250 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Нурлатском районе Татарстана неплательщик по алиментам погасил долг в размере 250 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Мужчина отказывался платить алименты бывшей супруге на содержание их сына. Тогда она обратилась в суд, а исполнительный лист предъявила в подразделение службы судебных приставов района. Было возбуждено исполнительное производство, о чем должнику сообщили, однако и после этого он не оплатил долг.

Пристав-исполнитель направила запрос в регистрирующие органы. В Росреестре ответили, что на должника зарегистрирована недвижимость. Тогда пристав наложила арест на одну из квартир и направила документы на оценку ее стоимости. После этого мужчина оплатил алименты.

Таким образом, решение суда исполнено. Нарушенные права несовершеннолетнего восстановлены.

По данным на 13 сентября, татарстанские судебные приставы с начала 2023 года взыскали порядка 701 млн рублей алиментов с должников. По данным ведомства, это на 259 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда с должников удалось взыскать порядка 442 млн рублей.



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Маргарита Головатенко