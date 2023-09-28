В Татарстане за неделю подешевели почти все овощи «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане во второй половине сентября продолжали снижаться средние цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Исключение — свежая белокочанная капуста, которая за неделю подорожала на 2,11%, до 26,73 рубля за килограмм.

Заметнее всего среди овощей «борщевого набора» с 18 по 25 сентября подешевела морковь. Средняя цена килограмма упала на 7,55%, до 33,64 рубля.

На 2,73% за неделю в республике подешевел лук, до 29,72 руб./кг. Средняя цена килограмма столовой свеклы снизилась на 1,25%, до 30,54 рубля, а картофеля — на 1,7%, до 24,91 рубля, следует из подсчетов Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 11 по 18 сентября в Татарстане среди овощей «борщевого набора» лидером по снижению средней цены стал картофель — он подешевел на 4,7%. Столовая свекла и морковь стали дешевле на 2,98% и 2,27% соответственно. Средний ценник на лук упал на 1,67%, на капусту — на 1,27%.



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Татьяна Демина