Против директора фирмы в Татарстане возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Татарстане выявили факт уклонения от уплаты налогов на 78 млн рублей — в этом заподозрили директора общества с ограниченной ответственностью, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.



Полиция установила, что руководитель уклонился от налогов, внося в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 16 «проблемными» контрагентами.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Директору грозит до шести лет лишения свободы.

Также в сентябре против 65-летнего руководителя ООО «Арслан» в Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на более чем 277 млн рублей.



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Маргарита Головатенко