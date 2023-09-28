Две квартиры в Казани признали непригодными для проживания инвалида и членов его семьи

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани жилые помещения в двух многоквартирных домах признали непригодными для проживания инвалида и членов его семьи. Соответствующие распоряжения приняты в исполкоме города.

Непригодными для проживания инвалида и членов ее семьи признали жилые помещения квартиры №40 дома №30 по ул. Фатыха Амирхана и жилые помещения квартиры №31 дома №4 по ул.Тимирязева. На сегодняшний день в них проживают лица с ограниченными возможностями здоровья.

Также непригодными для проживания в Казани признали жилые помещения дома №9 по ул. 2-й Березниковской. Контроль за исполнением трех распоряжений, подписанных заместителем руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллиным, возложили на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, в Казани признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов, построенный в 1961 году. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.



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Татьяна Демина