В Казани снесут еще шесть незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани до конца 2023 года планируют снести еще шесть самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Решение закреплено распоряжением заместителя руководителя исполкома Ильдара Шакирова.

Демонтировать планируется самовольно установленные торговые объекты по следующим адресам:

ул. Декабристов, вблизи дома №131д;

ул. Альфии Авзаловой, вблизи дома №9;

ул. Белинского, вблизи дома №5;

ул. Революционная, вблизи дома №13;

ул. Пионерская, вблизи дома №8;

ул. Павлюхина, вблизи дома №100.

Собственников торговых объектов властям установить не удалось. Они могут самостоятельно снести их до 25 сентября.

Если владельцы незаконно размещенных торговых объектов не выполнят требование властей добровольно, распоряжение о демонтаже выполнят в принудительном порядке в срок с 26 сентября по 24 декабря 2023 года. Затем их переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад в Казани опубликовали перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, куда вошли 16 металлических гаражей и семь шлагбаумов. В списке были также три торговых объекта.



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Татьяна Демина