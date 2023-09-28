«Коммерсантъ»: Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия вынуждена ограничивать экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей на Кубани, пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что диспетчеры принимают такие меры для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга.

Например, прошедшим летом в дневные часы регулятор до нуля снижал возможность поставок из южной энергосистемы в соседние страны.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) добавили, что осенью ситуация улучшилась — появилась «техническая возможность поставок в объеме сотен мегаватт», но оператор признал, что «в отдельные часы возможны существенные ограничения, как и летом, вплоть до нуля».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В СО уточнили, что специального запрета на экспорт из ОЭС Юга нет, летние «обычные ограничения» были связаны с ремонтами на фоне существенного роста потребления из-за жары.



Из-за нехватки генерации Россия уступает Азербайджану за поставки в Турцию, где держатся наиболее высокие цены на электроэнергию. В этом году «Интер РАО» удавалось поставлять энергию в Турцию только в апреле—июне.

Подчеркивается, что пока перспектив улучшения ситуации с энергобалансом в ОЭС Юга не просматривается.

В 2024 году нехватка энергомощности на юго-западе ОЭС Юга может составить 219 МВт, а в 2029 году — уже 857 МВт с учетом ремонтных ограничений. Такой ход дел объясняется подключением новых потребителей, а также поставками на новые территории.



В мае этого года правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% с 1 мая по 31 декабря 2023 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



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Илина Хакимова