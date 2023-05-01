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Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии

19:21, 01.05.2023
Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии
Фото: pxhere.com

Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца этого года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой общероссийской электрической сети… с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru

В Минцифры выражали обеспокоенность ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30—60 раз, в связи с этим проанализируют влияние отмены льготных тарифов на изменение цены за мобильную связь:

— По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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