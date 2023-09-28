В КНДР заявили об ускоренном развитии ядерного оружия

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и их ускоренное развитие для гарантии прав КНДР на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе сообщило агентство ЦТАК.

— ...объявлено законодательное закрепление государственной политики по вопросам ядерных вооруженных сил, единогласно приняли решение о внесении в статью 58 главы 4 Социалистической Конституции КНДР содержания об ускорительном развитии ядерных вооружений для гарантирования прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты регионального и глобального мира и стабильности, — говорится в тексте содержания поправок.

Уточняется, что соответствующий закон о внесении поправок был принят «при полной поддержке и одобрении» участников сессии. Агентство подчеркивает, что в верховном законе КНДР «ясно зафиксировано главное направление политики по укреплению ядерных вооруженных сил».

Лидеры G20, куда КНДР не входит, в итоговой декларации саммита, проходящего в сентябре этого года в Индии, заявили, что выступают против применения ядерного оружия или соответствующих угроз.



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Илина Хакимова