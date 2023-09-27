В России безработица осталась на историческом минимуме в августе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Безработица в России в августе 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%, следует из доклада Росстата.



В июле уровень безработицы оценивался на том же уровне в 3%. При этом в июле общая численность безработных в стране составляла 2,276 млн человек, а в августе опустилась до 2,268 млн.

К концу августа в органах службы занятости населения на учете состояли 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 500 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице.

Президент России Владимир Путин заявил, что рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики властей. Он считает, что снижение безработицы носит системный и структурный характер.



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Маргарита Головатенко