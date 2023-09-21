Президент России заявил о рекордно низкой безработице в стране

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики властей. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета по вопросу о развитии рынка труда.

— Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения, — сказал он.

Он считает, что снижение безработицы носит системный и структурный характер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

При этом глава государства подчеркнул, что рост экономики начал сталкиваться с дефицитом трудовых ресурсов.

Напомним, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане за месяц снизился с 0,3% до 0,29%. По данным республиканского Минтруда, в августе в регионе был на учете 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079. Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в августе зафиксировали в Верхнеуслонском, Нижнекамском и Сабинском районах. Самый низкий — в Атнинском, Ютазинском и Мензелинском районах. Казань расположилась на пятой строчке.



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Айрат Назипов