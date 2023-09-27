Владимир Путин призвал оперативно реагировать на ситуацию с топливом в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал более оперативно реагировать на ситуацию с топливом в стране, сообщает RT.



Он отметил, что государству необходимо работать с компаниями плотнее — так они будут понимать свою ответственность в данной ситуации.

Глава государства назвал важной экономику компаний. По его словам, это — «курица, которая приносит золотые яйца». К компаниям нужно «бережно относиться», но реагировать на события более оперативно, заключил Путин.

Правительство России пытается стабилизировать цены на нефтепродукты. Для этого власти предлагают ряд дополнительных мер, в числе которых заградительные пошлины и даже полный запрет на экспорт топлива, купленного на российском рынке. По мнению профильных ведомств, такие решения помогут избавиться от спекулянтов и компенсировать разницу между ценниками на внутреннем рынке.

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Маргарита Головатенко