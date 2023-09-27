После жалоб жителей Царево Минтранс предложил запустить новый маршрут без заезда в поселок

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Власти Татарстана думают над решением транспортной проблемы в Царево — жители вынуждены ждать транспорт долгое время, но даже дождавшись, могут не уехать — средние автобусы не могут вместить всех пассажиров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Минтранс совместно с исполкомом Пестречинского района и ГИБДД провел выездное совещание, по итогам которого предложили маршрут, как бы это парадоксально ни звучало, без заезда в Царево. Это значит, что жителям придется добираться до остановки 15—30 минут пешком.

Сейчас на маршруте курсируют автобусы, рассчитанные на 19 мест. При новом варианте от Царево удастся запустить автобусы, рассчитанные на 28 сидячих мест:

— Мы сейчас рассматриваем возможность запуска нового маршрута. Он будет ходить до «Восточного» — ближайший автовокзал, но без захода в сам поселок «Царево Village». Жителям надо будет выйти до основной магистрали и там сесть на этот большой автобус, — рассказал о планах начальник управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Марат Хисамутдинов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко