Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам до 12,25% годовых

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по вкладам до 12,25% годовых. Клиенты могут разместить средства во вклад в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (6+) и интернет-банке.

Максимальная ставка 12,25% действует для «новых клиентов», у которых в течение 180 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в банк отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. При этом срок размещения средств должен составлять 181 день.

Открыть вклад «Меридиан» можно на сумму от 50 тыс. рублей и на срок 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Ранее по вкладу «Высокий доход» выросла ставка до 10,65% годовых. Открыть продукт можно на сумму от 30 тыс. рублей и на срок от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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