Почти семь из десяти работодателей в Казани дают обратную связь после собеседования

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Связываются с соискателями после собеседования 69% казанских компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Свою позицию компании объясняют тем, что большинство кандидатов ожидает ответа работодателя после интервью. По их мнению, отсутствие обратной связи влечет за собой недовольство соискателей и ухудшение HR-имиджа компании.

Тем не менее четверть организаций и предприятий Казани возвращаются с обратной связью только если принимают решение нанять сотрудника. Чаще всего это компании, штат которых насчитывает от ста до тысячи работников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно другому исследованию, по итогам собеседования предлагают зарплату шесть из десяти компаний в Казани. Рассматривают зарплатные ожидания соискателей 32% компаний, не обнародует оклады для вакансий со сдельной или бонусной оплатой почти каждый четвертый работодатель (24%).

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Галия Гарифуллина