Запрет на экспорт отходов и лома драгоценных металлов продлят до 30 апреля 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Минпромторг России предлагает запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Указанный временный запрет не распространяется на вывоз из Российской Федерации катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых организациями, включенными в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов <…> в целях исполнения договорных (контрактных обязательств) (масса 1 пробы не более 500 грамм), — говорится в документе.

Напомним, с 1 февраля 2022 года правительство России ввело запрет на экспорт из страны лома драгметаллов в течение полугода. Как сообщалось в документе, из страны нельзя вывозить лом, содержащие сам металл или его соединения, а также отходы от электротехнических изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.



В мае того же года правительство ввело лицензирование экспорта свинца и его лома из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.



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Максим Кокунин