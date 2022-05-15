Правительство России вводит лицензирование экспорта свинца и его лома до 15 ноября

С 15 мая российское правительство вводит лицензирование экспорта свинца и его лома из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Мера продлится до 15 ноября этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Выдавать лицензии будет Минпромторг России.

Согласно тексту документа, решение касается отхода и лома свинцовых, а также необработанного свинца. Исключение составят полупродукты производства цветных металлов, содержащие драгоценные металлы. Отмечается, что новое правило распространяется также на необработанный свинец, лом и отходы, выпущенные в соответствии с таможенными процедурами до 15 мая.

Фото: wikipedia.org

С 1 февраля 2022 года правительство России ввело запрет на экспорт из страны лома драгметаллов в течение полугода. Как сообщалось в документе, из страны нельзя вывозить отходы лома драгоценных металлов или металлов, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, а также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.



Дарья Акимова