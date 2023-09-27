В Казанском транспортном регионе выявили более 10 платформ без навесов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казанском регионе Горьковской железной дороги выявили более 10 пассажирских платформ, не оборудованных навесами. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской транспортной прокуратуры.

Навесы на остановочных пунктах необходимы для укрытия пассажиров от плохой погоды. В связи с их отсутствием татарский транспортный прокурор внес начальнику Горьковской дирекции пассажирских обустройств (структурное подразделение ОАО «РЖД») представление с требованием устранить нарушения.

Соответствующее обустройство не выполнено из-за отсутствия финансирования. Должные меры по устранению нарушений не приняты, заявили в Татарстанской транспортной прокуратуре.

В этой связи в суд направлен иск об обязании «РЖД» оборудовать пассажирские платформы навесами в Арском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, железную «дорогу жизни» в застраиваемые пригородные территории Казани в Лаишевском районе пробуют вытащить из многолетнего «тупика». РЖД согласились с необходимостью модернизации инфраструктуры начального участка Казань — Вахитово, где из-за однопутной железной дороги в час пик не могут разъехаться аэропортовские и арские электрички. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин