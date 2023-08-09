На модернизацию железнодорожной линии в аэропорт Казани просят миллиард рублей

Оператор электричек просит построить второй путь, чтобы увеличить частоту рейсов по маршруту

Железную «дорогу жизни» в застраиваемые пригородные территории Казани в Лаишевском районе пробуют вытащить из многолетнего «тупика». РЖД согласились с необходимостью модернизации инфраструктуры начального участка Казань — Вахитово, где из-за однопутной железной дороги в час пик не могут разъехаться аэропортовские и арские электрички. «Есть положительный отклик на строительство второго пути, чтобы развязать это узел», — сообщил «Реальному времени» глава пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин, добавив, что расходы составят около 1 млрд рублей. Тем временем нагрузка на аэропортовскую ветку растет — вскоре здесь появятся две новые станции для Госархива РТ, «Почты России» и будущих жителей новых микрорайонов.

«Электричка прибывает либо слишком рано, либо слишком поздно»



Железнодорожную «пробку» на выезде с восточной платформы вокзала Казань-1, откуда отправляются электрички в направлении Арска и аэропорта, собираются купировать. Изначально реконструкция отправного участка Казань — ст. Вахитово входила в третью и последнюю очередь масштабного проекта создания внутригородской кольцевой железной дороги, но сейчас ее собираются вывести на первый план.

Цель — изменить время и частоту движения аэропортовских электричек в утренний и вечерний часы пик с тем, чтобы собрать по пути следования как можно больше жителей пригородных жилых комплексов. Электропоезд проходит через станции Вахитово, Тихорецкая, Березовая роща, Комбинат, Южный парк, Юбилейная, Столбище, Аэропорт (Казань), охватывая многотысячное население Лаишевского узла. Действующее расписание движения пригородных поездов оказалось не совсем удобным по времени отправления и прибытия. Жителям этого пригорода Казани все равно приходится добираться домой на автобусах, в обход железнодорожного транспорта. Гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин в разговоре с «Реальным временем» признал, что нынешний график движения электропоездов «требует доработки».

Азат Ахметшин в разговоре с «Реальным временем» признал, что нынешний график движения электропоездов «требует доработки». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Мы знаем, что большинству жителей «Южного парка» необходимо приезжать на работу к 7.30. А наша утренняя электричка прибывает либо в 7.06 утра, что очень рано, либо в 7.58, что очень поздно, — рассказал он.

Расходится с графиком работы жителей и время отправления вечерней электрички. Согласно расписанию, она уходит в 18.10, когда большинство жителей не успевает добраться до вокзала после работы. А следующий рейс, напротив, слишком поздно — в 19.45. В настоящее время осуществляется 8 рейсов в день по направлению казанского аэропорта. Однако максимальная загрузка поездов приходится на пиковые часы, отметил он. В рейс уходит поезд из 4 вагонов, который вмещает до 600 человек. Для сравнения, численность проживающих «Южном парке» составляет порядка 6 тысяч человек.

Почему поезда в аэропорт не могут разъехаться с арскими электричками

Что мешает подстроиться под нужды пассажиров и увеличить частоту движения электропоездов? Выяснилось, что перекройка расписания невозможна из-за узкой пропускной способности выездного пути с вокзала.

Железнодорожную «пробку» на выезде с восточной платформы вокзала Казань-1, откуда отправляются электрички в Арск и аэропорт, собираются купировать. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Начальный отрезок пути от вокзала до станции Вахитово исторически имеет одноколейную железную дорогу и способен принимать поезд по одному направлению. А в часы пик аэропортовские и арские электрички нужно «разводить» во времени: перрон (восточная платформа) не способен принять их одновременно. Иначе говоря, устаревшая инфраструктура в этой части вокзала не дает возможности увеличить число рейсов.

— Здесь есть «узкое» горлышко. Это однопутный участок между станцией Вахитово и станцией Казань, — рассказывает Азат Ахметшин. — Рано утром пассажиры выезжают из Казани и одновременно заезжают с Арска, а принять всех их сразу невозможно.

По этой причине пригородная пассажирская компания выступила с предложением начать реконструкцию транспортного узла уже сейчас, а не откладывать ее на последнюю очередь реализации проекта внутригородской кольцевой железной дороги Казани (состоит из трех частей, первая часть оценивалась в 22 млрд рублей).

— Мы вышли на начальника РЖД. Есть положительный отклик на строительство второго пути и модернизацию инфраструктуры, чтобы развязать этот узел. На расшивку узкого места нужно где-то около 1 млрд рублей, — рассказал глава компании.

Большие средства требуются потому, что необходимо перевести этот путь к системе обработки пассажирских составов Федеральной пассажирской компании. Кроме того, необходимо провести реконструкцию мостового перехода по улице Татарстан перед речным портом. Несмотря на это, в будущем году АО «Содружество» планирует добавить в вечернее время одну пару составов в районе 21—22 часов, сообщил Азат Ахметшин.

Пригородная пассажирская компания выступила с предложением начать реконструкцию транспортного узла уже сейчас, а не откладывать на последнюю очередь. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанский Гипронииавиапром им. Б. Тихомирова отстранили от кольца

Переговоры о запуске строительства железнодорожного кольца вокруг Казани идут несколько лет. Кольцевое движение — совместный проект, заказчиками которого выступают Горьковская железная дорога и республика. Когда был объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации, победителем признали АО «Казанский Гипронииавиапром им. Б. Тихомирова». Осенью 2021 года замначальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов обещал дать старт проекту в 2022 году.

По его словам, в республике практически вышли на финишную прямую с подготовкой к строительству первого этапа кольцевого железнодорожного движения. На тот момент был подготовлен проект первого этапа, который свяжет станции Казань-1, Новое Аракчино, Юдино, Дербышки, Восстание, Аэропорт. Черемнов отмечал, что запуск кольцевого движения позволит существенно увеличить пассажиропоток в пригородном сообщении, а новый маршрут соединит разные части Казани с аэропортом — сейчас это невозможно без пересадки с одной электрички на другую.

Как стало известно «Реальному времени», Казанский Гипронииавиапром им. Б. Тихомирова разработал проект, но после замечаний РЖД его передали на переделку другой организации. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил руководитель группы транспортного проектирования НИИ Рушан Миннуллин. В пресс-службе Минтранса РТ уточнили, в настоящее время проектом занимается филиал Главгосэкспертизы. «Срок окончания проектирования — третий квартал этого года», — сообщили в ведомстве, уточнив, что проект должен пройти госэкспертизу. Сметную стоимость пока не озвучивают.

Переговоры о запуске строительства железнодорожного кольца вокруг Казани идут несколько лет. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Тут сложный вопрос, связанный с разграничением территории, действующей и вновь строящейся инфраструктуры. Часть инфраструктуры требует доработки, и как раз в границах соприкосновения это потребовало дополнительного времени. После этого ожидается выход на первую часть проекта. Это участок от станции Казань-1 до станции Казань-2. Вторая очередь — от ст. Казань-2 до Компрессорного со съездом, — пояснил Азат Ахметшин.

Сейчас на станции есть транспортно-пересадочный пункт, а платформы нет.

«Почта России», Госархив и новые микрорайоны: еще две платформы

Между тем нагрузка на аэропортовскую ветку будет только расти. В настоящее время подготовлены рамочные соглашения о софинансировании двух новых остановочных пунктов по маршруту следования, сообщил «Реальному времени» Азат Ахметшин. Девелоперская компания казанского застройщика Эмиля Хуснутдинова начала строительство жилого комплекса «Коламбия» на территории бывшей промзоны в Приволжском районе Казани на Поперечно-Отарской улице. Ее площадь — 87 га, планируемая численность проживающих — 10 тысяч человек. Сдача первой очереди — 2025 год. Чтобы обеспечить транспортную связь с центром города, планируется установить новую платформу совместно с пригородной пассажирской компанией. Станция появится за год до сдачи первого дома — в 2024 году, пообещал девелопер. Кроме того, железная дорога охватит и жителей частного сектора в Отарах и Победилово.

— Надеюсь, платформа появится на следующий год. Пока соглашение не утверждено, — подтвердил информацию «Реальному времени» Эмиль Хуснутдинов, не уточнив размер инвестиций: — Мы на стадии переговоров находимся, не могу сказать. Но не думаю, что расходы лягут тяжелым бременем на проект застройки. Переговоры идут, там рядом проходит железная дорога, просто выбрали место.

Новую станцию построят недалеко от улицы Технической. Над железнодорожными переездами и Монастырскую протокой возведут мост. Это будет прямой путь на казанское железнодорожное кольцо. В будущем планируется продлить маршрут электрички Аэропорт — вокзал Казань-1 до северного вокзала Казань-2, связав с воздушной гаванью население Соцгорода. Пока интервалы в движении поездов составляют 2—3 часа, что неудобно для жителей. «Чем больше пассажиров будут пользоваться этим маршрутом, тем короче станут интервалы. Это все в развитии. Будет развиваться жилой массив, увеличится частота движения», — считает застройщик.



По его словам, расходы на создание станции будут небольшими, поскольку сама железная дорога уже есть. К тому же сейчас создаются платформы модульного типа, проекты обустройства готовые, остается лишь выбрать место и подвести коммуникации, пояснил он. К тому же вдоль маршрута электрички может появиться еще немало новых ЖК. «Это объективно хорошо. Первым эту схему опробовал «Суварстроит#», построив платформу «Южный парк». Теперь мы хотим воспользоваться близостью к железной дороге. Это выгодно и для пригородной компании, которая увеличит пассажиропоток», — заключил он.

Кроме того, на этом маршруте обещают создать еще одну платформу. Станцию в Столбище построят для транспортного обслуживания работников Госархива РТ и «Почты России».

