В Татарстане завершилась оценка качества заботы о лесах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили анализ качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов. Выяснилось, что соответствуют лесохозяйственным требованиям 68,5% участков, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Анализ проводился в рамках государственной инвентаризации лесов. По предварительным итогам, требованиям по воспроизводству лесов соответствуют участков — 56,1%.

— Специалисты Поволжского леспроекта и Казанского филиала Рослесинфорга обследовали лесные участки в Кайбицком, Приволжском и Природном лесничествах, где в прошлом году проводились мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Выборочно было проверено 216 лесных участков с проведенными мероприятиями, из них по охране лесов от пожаров — 52 участка, по защите лесов от вредителей — 16 участков и 148 участков с мероприятиями по воспроизводству лесов и лесоразведению, — рассказал директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2023 году Татарстан получил из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Сохранение лесов» 96,197 млн рублей. На лесовосстановление республика направила 94 млн рублей, на формирование запасов семян — 844 тысячи. На закупку техники и оборудования потратили 1,3 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина